Bis zu minus 5,7 Grad: Kälteste Septembernacht seit Jahrzehnten

Windstille, einen sternenklare Nacht und die relativ kalte Luftmasse sorgten in der Nacht auf Mittwoch für eine der kältesten Septembernächte in den vergangenen Jahrzehnten. An einigen Messstation gab es sogar neue Rekordwerte für den September, berichtet der Wetterdienst Ubimet am Mittwoch. Nur im äußersten Westen machte sich bereits wärmere Luft bemerkbar, die sich nun langsam auf das ganze Land ausbreitet. Die kommenden Tage und Nächte verlaufen laut Ubimet somit überall wieder wärmer. Ab nun wird es aber wärmer

In der vergangenen Nacht sanken die Temperaturen jedenfalls verbreitet in den Frostbereich, sogar in der Bundeshauptstadt wurde Luftfrost gemessen. "So wurde in Wien-Mariabrunn mit minus 0,3 Grad der erste Septemberfrost in diesem Jahrhundert registriert", wird Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer in einer Aussendung zitiert. "An relativ jungen Stationen wie Wien-Innere Stadt, Stammersdorf und Donaufeld gab es sogar neue September-Kälterekorde."

Auch in den anderen Bundesländern gab es verbreitet Frost. Der Kältepol Österreichs lag im Luftkurort Flattnitz in Kärnten mit minus 5,7 Grad. "Auch hier war es die kälteste Nacht seit Messbeginn, der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 1972 mit minus 5,4 Grad." Neue Kälterekorde gab es teilweise auch in Oberösterreich und der Steiermark. Nur in Vorarlberg verlief die Nacht weitgehend frostfrei, hier setzte sich allmählich schon wärmere Luft durch.

Kommende Tage wärmer

Bereits im Laufe des Mittwoch setzt sich aus Westen deutlich wärmere Luft durch, so steigen die Temperaturen in allen Höhen um rund 10 Grad an. Somit wird es nicht nur tagsüber wieder wärmer sondern auch die Nächte. In der kommenden Nacht besteht kaum mehr Frostgefahr, nur im Lungau und im Oberen Murtal sind noch negative Frühtemperaturen möglich. Am Donnerstag und Freitag liegen die Höchstwerte am Nachmittag dann verbreitet zwischen 20 und 25 Grad. „In der Nacht auf Samstag erreicht uns aber die nächste Kaltfront, die für ein deutlich kühleres Wochenende sorgt“, prognostiziert der Experte.

Tiefstwerte bewohnter Orte am 26. September 2018, unterteilt nach Bundesländern (aufgezeichnet vom Wetterdienst Ubimet):

Wien:

Mariabrunn -0,3 Grad

-0,3 Grad Stammersdorf +0,6 Grad (neuer Stationsrekord)

+0,6 Grad (neuer Stationsrekord) Unterlaa +1,8 Grad

Niederösterreich:

Zwettl -3,6 Grad

-3,6 Grad Gars am Kamp -3,3 Grad

-3,3 Grad Puchberg am Schneeberg -3,0 Grad

Burgenland:

Kleinzicken -0,7 Grad

-0,7 Grad Güssing -0,1 Grad

-0,1 Grad Andau +1,1 Grad (neuer Stationsrekord)

Oberösterreich:

Summerau -4,8 Grad

-4,8 Grad Freistadt -2,9 Grad

-2,9 Grad Reichenau im Mühlkreis -1,8 Grad (neuer Stationsrekord)

Steiermark:

Mariazell -4,0 Grad (neuer Stationsrekord)

-4,0 Grad (neuer Stationsrekord) Aigen im Ennstal -3,7 Grad

-3,7 Grad Bad Mitterndorf -3,3 Grad

Kärnten:

Flattnitz -5,7 Grad (neuer Stationsrekord)

-5,7 Grad (neuer Stationsrekord) Weitensfeld -3,6 Grad (neuer Stationsrekord)

-3,6 Grad (neuer Stationsrekord) Mallnitz -2,6 Grad

Salzburg:

Mariapfarr -5,0 Grad (neuer Stationsrekord)

-5,0 Grad (neuer Stationsrekord) Obertauern -4,9 Grad

-4,9 Grad St. Michael im Lungau -4,0 Grad

Tirol:

St. Jakob im Defereggental -4,6 Grad

-4,6 Grad Galtür -3,4 Grad

-3,4 Grad St. Leonhard im Pitztal -3,3 Grad

Vorarlberg:

Warth -1,0 Grad

-1,0 Grad Schoppernau +0,6 Grad

+0,6 Grad Alberschwende +0,9 Grad

>> Wetter auf diepresse.com/wetter

(Ubimet/Red.)