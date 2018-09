Abnorme Rechtsbrecher: „Das System ist überlastet“

Wien/St. Gilgen. Der sogenannte Maßnahmenvollzug wird immer problematischer. Dieser sperrige Begriff betrifft Menschen, die unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung eine Straftat begangen haben und in einer geschlossenen Anstalt (oder geschlossenen Abteilung) untergebracht werden. Mehr als tausend Personen befinden sich derzeit in solchen Anstalten. Der Leiter des psychiatrischen Dienstes der Anstalt Göllersdorf, Alexander Dvorak, sagte am Donnerstag: „Das System ist überlastet.“

Zuletzt gab es bei den eingewiesenen Personen Zuwächse von 20 Prozent. Experten führen den „Brunnenmarkt-Fall“ ins Treffen: Am Wiener Brunnenmarkt hatte im Mai 2016 ein der Polizei, der Staatsanwaltschaft und den Strafgerichten bekannter – psychisch kranker – Obdachloser eine Passantin mit einer Eisenstange erschlagen. Hätten die Behörden im Vorfeld ihre Informationen besser ausgetauscht, hätte dies möglicherweise verhindert werden können.

„Störer müssen verschwinden“

Derzeit ist zu beobachten, dass Psychiater aus Vorsicht eher Gutachten schreiben, die zu einer Einweisung in eine Anstalt führen. Niemand will einen zweiten Brunnenmarkt-Fall riskieren. Daher sitzen viele Menschen „in der Maßnahme“, die wegen gefährlicher Drohung oder wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt verurteilt wurden. Dies wurde nun bei einem Seminar der Richtervereinigung in St. Gilgen von Experten, darunter Dvorak, bestätigt.

Die Justiz fungiere in diesem Bereich als „Ausfallshaftung für das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung“, meinte Florian Engel von der Clearing- und Kompetenzstelle für den Maßnahmenvollzug im Justizministerium. Die Gesellschaft fordere vehement: „Soziale Störer haben zu verschwinden.“

Weil die Anstalten für die vielen Eingewiesenen personell nicht genügend ausgestattet seien, „sind wir permanent am Improvisieren“, so Engel. Und: „So wie bisher kann es nicht weitergehen.“

In der auf die Behandlung „geistig abnormer Rechtsbrecher“ (diese alte, aber aktuell gültige gesetzliche Bezeichnung stößt bei Experten auf Kritik) spezialisierten Anstalt Göllersdorf sind derzeit 137 Personen untergebracht. Psychiatrie-Chef Dvorak macht nun darauf aufmerksam, dass auch das Flüchtlings- bzw Asylthema immer mitbedacht werden müsse. Denn etliche Eingewiesene seien nach Österreich geflohen und hätten hier einen ungeklärten Asylstatus.

Ein solcher verhindere vielfach eine Entlassung. Denn: Wer Gefahr läuft, abgeschoben zu werden, sobald er aus der Anstalt entlassen wird, wird möglicherweise untertauchen. Es bestehe also vielfach „die Gefahr der Flucht“. Zudem bestehe bei Asylwerbern das Problem, dass es kein familiäres Umfeld gebe. Ein solches Umfeld könne viele Probleme kompensieren, erklärte Martin Kitzberger vom Forensischen Zentrum Asten. Ebendort – und darauf spielte auch Kitzberger an – befindet sich derzeit übrigens gerade die Zweifachmörderin Estibaliz Carranza (vom Boulevard „Eislady“ genannt) im Maßnahmenvollzug.

„Resozialisierung unmöglich“

Generell, so die Experten, stehe man derzeit vor dem Problem, dass weit mehr als 50 Prozent der Personen im Maßnahmenvollzug Deutsch gar nicht als Muttersprache haben. Therapiegespräche mit Psychiatern sind daher praktisch undurchführbar.

Weiteres Problem: Es fehlen – vor allem in Niederösterreich – Nachbetreuungseinrichtungen, also Einrichtungen, in die man Entlassene schicken kann. Dies beklagte nun auch ein weiterer Spezialist, Robert Stetter von der Forensischen Psychiatrie am Landesklinikum Amstetten-Mauer. So sei Resozialisierung psychisch kranker Täter „nicht möglich“.

