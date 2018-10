Altes Spiel, neue Blüte: Tarock-Renaissance im Café

Wenn man Tarockspieler fragt, was es ist, das sie an diesem Kartenspiel fasziniert, fällt stets das Wort Variantenreichtum. Gemeint sind die vielen Möglichkeiten, wie man die vier Farben und die zusätzliche fünfte mit den römischen Ziffern einsetzen kann. Mit sehr schlechten Karten lässt sich ein Spiel ebenso gewinnen wie mit ausgezeichneten: Es kommt darauf an, was man aus den zwölf Karten macht, die man in der Hand hält.



Aber auch die Geschichte des Tarocks ist ein Grund, warum um den Erhalt gekämpft wird: Es gilt als das älteste Kartenspiel der Welt, wurde vor rund 500 Jahren in Norditalien erdacht. In der Donaumonarchie war Tarock, genauer gesagt Königrufen, das Nationalspiel. Mit Betonung auf „das“. Es brachte der österreichisch-ungarischen Monarchie sogar einen Spitznamen ein: Über das „Land, das Tarockanien heißt“, wissen wir: Es hatte eine vorbildliche Verfassung, die auf den strengen Regeln des Tarockspiels basierte, und wurde abwechselnd von Männern regiert, die den Königen des Normaltarockspiels möglichst ähnlich sahen. Seine Hauptstadt war eine Mischung aus Wien, Bad Ischl, Venedig, Byzanz und Meran.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.09.2018)