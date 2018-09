24-Jähriger in Tirol nach Feier abgängig

Ein 24-jähriger Imster ist seit Freitagabend in Tirol abgängig. Der junge Mann besuchte eine Feier in einem Lokal in Niederthai und machte sich kurz vor Mitternacht alleine zu Fuß auf den Heimweg, so die Polizei. Als er um 3.00 Uhr noch immer nicht zu Hause war, schlug sein Vater Alarm.

Trotz intensiver Suche, an der die Bergrettungen von Umhausen und Niederthai, die Feuerwehr Umhausen sowie die Polizei mit Suchhunden und dem Polizeihubschrauber "Libelle" beteiligt waren, konnte der 24-Jährige bis dato nicht gefunden werden. Der Einsatz wurde am Sonntag fortgesetzt.

(APA)