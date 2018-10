Hubschrauber in Bad Vöslau nach Rundflug verunglückt

Auf dem Flugplatz Vöslau-Kottingbrunn (Bezirk Baden) hat sich am Sonntagnachmittag nach einem Rundflug ein Hubschrauber-Unfall ereignet. Polizeiangaben zufolge war der Helikopter in etwa 1,5 Metern Höhe von einer Windböe erfasst worden, was ein Versagen des Heckrotors ausgelöst habe. Das Luftfahrzeug setzte mit den Kufen auf und kippte nach links um.

Der Unfall ging glimpflich aus. Vier der fünf Insassen - Pilot und Passagiere - wurden leicht verletzt. Sie befreiten sich selbstständig aus der Maschine.

(APA)