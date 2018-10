756 Geschwindigkeitsüberschreitungen rund um Rallye-Rennen

In verschiedenen Ortsgebieten im Bezirk Melk sind am Wochenende rund um eine Rallye-Veranstaltung 756 Geschwindigkeitsüberschreitungen in Ortsgebieten festgestellt worden. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag waren Radarmessungen durchgeführt worden. Angezeigt wurden unter anderem auch neun Rallye-Teilnehmer.

Motorradfahrer mit fast 200 km/h

In Krems wurde am Sonntag außerdem ein Motorradfahrer auf der B37 mit 196 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen worden. Der Lenker der Maschine mit Kremser Zulassung wurde laut Polizei dem Magistrat der Stadt Krems angezeigt.

(APA)