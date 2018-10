EU-Vorsitz: Mehrere Platzverbote wegen Ministertreffen in Innsbruck

Wegen der informellen Tagung der EU-Handelsminister im Rahmen des Österreichischen EU-Ratsvorsitzes wird es am Donnerstag und Freitag dieser Woche zu mehreren Platzverboten in der Innsbrucker Innenstadt kommen. Betroffen sind unter anderem der Adolf-Pichler-Platz, die Maria-Theresien-Straße, die Hofburg bzw. der Rennweg und der Flughafen.

Bereits ab Donnerstag 11.00 Uhr bis Freitag 19.00 Uhr wird der Adolf-Pichler-Platz gesperrt. Auch für den Flughafen wird bereits am Donnerstag 8.00 bis 22.00 Uhr ein Platzverbot ausgesprochen. Wegen des landesüblichen Empfangs am Donnerstagabend wird auch die Maria-Theresien-Straße an der Kreuzung zum Markt- bzw. Burggraben von 18.00 bis 20.00 Uhr gesperrt. Danach wird es seine Sonderfahrt zum "Red Carpet" in der Remise der Innsbrucker Verkehrsbetriebe geben, weshalb auch diese von 18.30 bis 24.00 Uhr gesperrt ist. Am Freitag gibt es dann ein Platzverbot vor der Hofburg am Rennweg von 7.00 bis 17.00 Uhr.

