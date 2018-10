Im Rückwärtsgang auf der Autobahn: Auto von Lkw gerammt

Am Montagabend hat ein von Slowenien kommender 64-jähriger Autolenker beim Autobahnknoten Villach einen schweren Unfall verursacht. Weil sich der Türke laut Polizei nochmals neu orientieren wollte, in welche Richtung er weiter muss, hielt er seinen Pkw auf einer Sperrfläche an und setzte zurück. Ein nachkommender Lkw-Fahrer aus Slowenien konnte nicht mehr ausweichen und rammte das Auto.

Der Pkw-Lenker und seine 59-jährige Ehefrau wurden im Auto eingeklemmt und mussten von Feuerwehr und Rettung geborgen werden. Das verletzte Paar wurde ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. Der 60-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Die Autobahn war im Unfallbereich in Fahrtrichtung Italien vorübergehend gesperrt.

