Betrunkener Motorradfahrer geht nach Sturz auf Polizisten los

Ein betrunkener Motorradlenker hat am Montagnachmittag nach einem selbst verschuldeten Sturz in Graz Polizisten attackiert und ist festgenommen worden. Der 55-Jährige hatte nach dem Sturz sein Motorrad ebenso auffällig wie verkehrswidrig abgestellt, weshalb Passanten aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Der Mann wurde angezeigt, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte.

Die Polizisten trafen gegen 14 Uhr an der Unfallstelle ein und sahen zwar das abgestelltes Motorrad, aber keinen Fahrer. Kurz darauf kam ein offensichtlich alkoholisierter Mann hinzu und beschwerte sich über das abgestellte Bike. Zeugen erkannten ihn als den Unfalllenker wieder. Der Mann wurde daraufhin immer aggressiver und kam wild gestikulierend auf die Beamten zu.

Der 55-Jährige wurde festgenommen und musste unter Anwendung von Körperkraft in den Streifwagen gebracht werden. In der Polizeiinspektion beruhigte sich der Biker wieder, einen Alkoholtest verweigerte er jedoch.

