"Piratentrick" kostete Kärntnerin 14.000 Euro

Internetbetrüger haben eine Kärntnerin um 14.000 Euro erleichtert. Ein angeblicher Geschäftsmann aus Großbritannien suchte den Kontakt zu der 69-Jährigen über eine Social Media Plattform. Um sein Geld vor Piraten zu schützen, bat er die Frau um Hilfe. Diese zahlte aber drauf - gleich sechs Mal, wie die Polizei am Dienstagabend berichtete.

Er baue einen Lebensmittelhandel in Australien auf und sei deshalb mit sehr viel Geld und Waren mit dem Schiff von Italien nach Sydney unterwegs, behauptete der "Geschäftsmann". In Somalia habe das Schiff wegen eines angeblichen Piratenangriffes einen Hafen anlaufen müssen. Damit das ganze Geld und die Wertsachen nicht in den Besitz der Piraten gerät, habe er einen Geldtresor nach Italien gesendet, flunkerte er. Der Täter kündigte der Internetbekanntschaft an, den Tresor schließlich zu ihr nach Österreich zustellen zu lassen. Dazu übermittelte er den angeblichen Tresorcode.

Anschließend meldete sich eine "Transportfirma" und verlangte für angebliche Zoll-, Anwalts- und Transportkosten mehrmals Vorauszahlungen. Die Kärtnerin überwies sechs Mal Geldbeträge zwischen 700 und 3.000 Euro an verschiedene Empfänger und Kontodaten nach Italien, hieß es in der Polizeiaussendung.

(APA/red.)