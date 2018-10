Freiere Fahrt für E-Autos: In Busspuren und ohne Luft-100er

Wien. Die türkis-blaue Koalition will die Verwendung von Elektroautos attraktiver machen. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wollen heute zum Ministerrat eine entsprechende Initiative präsentieren. Medienberichten zufolge sollen Benützer von E-Autos demnach ab Mitte 2019 nicht mehr an den Luft-100er gebunden sein, mit dem der Ausstoß von Luftschadstoffen zu bestimmten Zeiten und auf gewissen Strecken beschränkt werden soll. Außerdem sollen E-Autos in Städten die Busspuren benützen dürfen.

Proteste in Städten

In ganz Österreich messen die Luft-100er-Strecken 440 Kilometer. Elektrofahrzeuge sollen künftig auch dort mit Tempo 130 fahren dürfen. Die geplante Öffnung der Busspuren verspricht noch heiße Diskussionen. In Wien beispielsweise hat die rot-grüne Stadtregierung schon im Voraus der Freigabe eine Absage erteilt. Verkehrsminister Hofer will jedoch zusammen mit den Städten nach Lösungen suchen.

((red.))