Lkw-Brand in steirischem Gleinalmtunnel

Im steirischen Gleinalmtunnel ist am frühen Nachmittag ein Lastwagen in Brand geraten. Die Pyhrnautobahn (A9) ist in diesem Bereich in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr wird großräumig über die S6, den Knoten Bruck und die S 35 umgeleitet. Der Tunnel wurde evakuiert: Autobahnbetreiber Asfinag forderte Autofahrer auf, ihren Wagen stehen und den Schlüssel stecken zu lassen sowie den Tunnel über die Fluchtwege zu verlassen. Das ist inzwischen allen Personen, die im Tunnel waren, gelungen, hieß es von der Asfinag gegen 15 Uhr. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um rund 50 Personen, die aus der verqualmten Röhre flüchten konnten.

Zehn Feuerwehren sind mit dem Löschen des Brandes beschäftigt. Die Unfallstelle soll sich etwa einen Kilometer vom Südportal des etwa 8,3 Kilometer langen, zweiröhrigen Tunnels entfernt befinden.

Der Autofahrerclub ÖAMTC berichtet von enormen Verkehrsbehinderungen auf der Ausweichroute. Auf der Semmering Schnellstraße (S6) und auf der Brucker Schnellstraße (S35) zwischen Bruck/Mur und Frohnleiten geht es in nur sehr mühsam weiter, immer wieder bleibt der Verkehr komplett stehen.

– APA

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

(APA/Red.)