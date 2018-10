Linzer stört mit "Sieg Heil"-Ruf Gottesdienst am Jahrmarktgelände

Ein Linzer hat am Freitagvormittag am Urfahraner Jahrmarktgelände in Linz einen Gottesdienst mit einem "Sieg Heil"-Ruf gestört. Der 32-Jährige hat auch seinen Arm zum "Hitlergruß" ausgestreckt, berichtete die Polizei. Der Vorfall spielte sich nahe eines Autodroms ab. Dort setzte sich der Mann in einem der Wagen auf ein Kleidungsstück des anwesenden Pfarrers - "provokant", hieß es im Bericht.

Der Linzer ging Richtung Wildbergstraße weiter und bedrohte verbal noch einen Marktbetreiber. Im Bereich der Haltestelle Freistädterstraße - Linke Brückenstraße wurde er festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Störenfried auf freiem Fuß angezeigt.

(APA)