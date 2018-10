Nach Brand im Gleinalmtunnel: Wrack wird am Dienstag geborgen

Nach dem Brand eines Schwertransporters im Gleinalmtunnel am Freitag wird das Wrack am Dienstag geborgen. Dies teilte die Asfinag am Montag mit. Erst müssen bei dem ausgebrannten Fahrzeug die Räder demontiert werden, dann wird es hydraulisch angehoben. Die Bergung kann nur über das Nordportal des Tunnels an der steirischen Pyhrnautobahn (A9) erfolgen. Der Verkehr wird auf die S6 und die S35 umgeleitet.

Wie lange die Reparaturarbeiten an den Tunnelwänden und an der Decke dauern, kann noch nicht gesagt werden. Das Wrack - das rund einen Kilometer vom Südportal entfernt in der neuen Röhre des Gleinalmtunnels steht - muss über sieben Kilometer zum Nordportal geschafft werden. Die Bergung soll ab Dienstag in der Früh durch ein Kranunternehmen erfolgen.

Der Verkehr wird großräumig über die Semmering Schnellstraße (S6) von St. Michael bis Bruck/Mur und über die Brucker Schnellstraße (S35) von Bruck bis Deutschfeistritz umgeleitet. Der Baustellenbereich auf der S35 zwischen Laufnitzdorf und Mixnitz soll in der Zeit der Reparaturarbeiten im Tunnel beseitigt werden.

Der Brand des Schwertransporters mit Kranaufsatz hatte am frühen Freitagnachmittag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. 81 Personen mussten sich aus dem Tunnel retten, teilweise schafften sie das über die Fluchtschächte in die alte Röhre, die seit der Fertigstellung der neuen Röhre 2017 saniert wird.

