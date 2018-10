Nach Brand im Gleinalmntunnel: Wrack-Bergung verschoben

Die Bergung des ausgebrannten Schwertransporters im Gleinalmtunnel auf der steirischen Pyhrnautobahn (A9) ist laut Asfinag auf Mittwoch verschoben worden. Das Flottmachen des Wracks gestaltete sich offenbar schwierig - einem Sprecher zufolge mussten Schweißarbeiten durchgeführt werden, die Hitze des Brandes am Freitag in der Röhre einen Kilometer vom Südportal dürfte dem Chassis zugesetzt haben.

Ursprünglich hätte die Bergung des Schwerfahrzeuges mit Kranaufbau am Dienstag in der Nacht erfolgen sollen. Dazu wurden die Räder des ausgebrannten Vehikels entfernt, mit Luftpolstern sollte es gehoben werden, um es fahrtüchtig machen zu können. Das Herausholen des Wracks ist eine diffizile Angelegenheit: Bis zum Scheitelpunkt etwa in der Mitte des 8.320 Meter langen Tunnels muss das Wrack gezogen werden, danach gebremst werden, bevor es aus dem Nordportal gebracht werden kann.

Umleitungsstrecke ohne gröbere Komplikationen

Auf der Umleitung über die Brucker Schnellstraße (S35) und die Semmering Schnellstraße (S6) gab es Dienstagvormittag keine nennenswerten Verzögerungen. Die Asfinag appellierte dennoch, für die Dauer der Sperre des Gleinalmtunnels die großräumige Umfahrung über die Südautobahn (A2) bis zum Knoten Villach und weiter über die Tauern Autobahn (A10) zu nutzen.

Der Brand des Schwertransporters mit Kranaufsatz hatte am frühen Freitagnachmittag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. 81 Personen mussten sich aus dem Tunnel retten, teilweise schafften sie das über die Fluchtschächte in die alte Röhre, die seit der Fertigstellung der neuen Röhre 2017 saniert wird.

(APA)