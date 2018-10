Lkw in Brand: Weitere Sperre der A1 in Niederösterreich

Ein Lkw ist auf der Westautobahn (A1) zwischen St. Christophen und Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) in Brand geraten. Der Unfall sorgt am Donnerstag in den Mittagsstunden für eine weitere Sperre der Richtungsfahrbahn Linz, nachdem in den Morgenstunden ein Bus mit einem Holzlaster kollidiert war. Vier Feuerwehren stehen u.a. mit zwei Großtanklöschfahrzeugen im Einsatz, teilte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich mit. Verletzt wurde niemand.

Das Schwerfahrzeug habe Flüssigbitumen geladen gehabt, sagte Resperger. Beim Eintreffen der Löschmannschaften sei die Zugmaschine in Vollbrand gestanden. Ein Übergreifen der Flammen auf die Ladung sei verhindert worden. Es habe keine Gefahr für Menschen und Umwelt bestanden, betonte der Sprecher.

(APA)