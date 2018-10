Haben Sie das Zeug zum Quizmeister?

Mit welchem Wort für ein liturgisches Abendgebet wird ein am Ostermontag, dem 30. März 1282, in der sizilianischen Hauptstadt Palermo ausgebrochener Aufstand gegen die französische Herrschaft unter Karl I. bezeichnet, der zur Vertreibung des Hauses Anjou führte?

Wie lautet der Name einer Sojabohnenpaste, die mit gedämpftem Reis oder gedämpfter Gerste in Fässern vergoren wird und als wesentlicher Bestandteil der japanischen Küche gilt, etwa in einer gleichnamigen Suppe?

Medien

In welcher Stadt spielt „Fantastic Beasts and Where to Find Them“, ein im November 2016 erschienener Film aus dem Harry-Potter-Universum?