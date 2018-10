Bewohnerin erwischte Einbrecher-Duo auf frischer Tat in Wohnung in OÖ

Eine 45-jährige Bewohnerin hat Samstagabend ein Einbrecher-Duo auf frischer Tat in der eigenen Wohnung in Leonding (Bezirk Linz-Land) erwischt. Als sie nach Hause kam, konnte sie vom Parkplatz aus zwei Männer in der Wohnung beobachten. Einer der Täter dürfte die Geschädigte laut Polizei bemerkt haben. Daraufhin drehten die beiden die Beleuchtung ab und flüchteten mit Bargeld durch die Balkontür.

Die unbekannten Täter zwängten zwischen 16.45 Uhr und 20.10 Uhr das gekippte Schlafzimmerfenster einer ebenerdigen Wohnung in Leonding auf und durchsuchten die gesamte Wohnung. Als die 45-jährige Bewohnerin nach Hause kam, bemerkte sie von draußen, dass in sämtlichen Räumen ihrer Wohnung Licht brannte.

Polizei bittet um Hinweise Die Täter werden als etwa 20 bis 30 Jahre alt und mit dunklen Haaren beschrieben. Beide trugen dunkle Hosen und dunkle Jacken. Die Polizei ersuchte um Hinweise an die PI Leonding unter 059133/4136.

(APA)