Seilbahn soll Linzer Verkehr entlasten

Linz. Linz will seine Verkehrsprobleme mit einer Seilbahn lösen. Eine Machbarkeitsstudie für eine Nord-Süd-Verbindung ist positiv ausgefallen, wie Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Verkehrsstadtrat Markus Hein (FPÖ) am Montag berichteten. Jetzt soll über die Finanzierung der 175 oder 283 Millionen Euro verhandelt werden.

Linz nimmt sich La Paz und El Alto in Bolivien zum Vorbild. Dort wird ein aus acht Linien bestehendes Seilbahnnetz von täglich durchschnittlich 230.000 Fahrgästen benützt. In Linz gibt es den Plan, eine zehn Kilometer lange Seilbahnverbindung vom Bahnhof Ebelsberg im Süden bis zum Pleschingersee im Norden mit insgesamt neun Stationen in drei Etappen zu bauen. (APA)

