Wetter: 2018, ein (warmes) Jahr wie neulich

Wien. Bevor am Wochenende in Österreich eine erste leichte Abkühlung eintritt, steht schon heute fest: 2018 wird eines der wärmsten Jahre in der gesamten Messgeschichte. Unter den 20 wärmsten der 252 letzten Jahre liegen 14 in den 2000er-Jahren. Dies hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien (ZAMG) am Dienstag ermittelt.

Die sieben wärmsten Jahre der Messgeschichte sind derzeit 2014 (1,7 Grad über dem Mittel), 2015 (1,4 Grad), 1994 (plus 1,2 Grad) sowie 2016, 2007, 2002 und 2000 (jeweils ein Grad über dem Mittel).

Ungewöhnlich sei in diesem Jahr auch die Zahl der Sommertage (mindestens 25 Grad Celsius). Bereits in fast allen Regionen Österreichs wurden neue Rekorde erreicht. An der Spitze liegt derzeit Andau im burgenländischen Seewinkel mit 127 Sommertagen. Das ist bereits deutlich über dem bisherigen Österreich-Rekord von 120 Sommertagen des Jahres 2003 in Leibnitz. Übrigens: Den ersten Sommertag des Jahres gab es heuer schon ungewöhnlich früh, mit 25,1 Grad am 8. April in Bregenz und Salzburg. Der frühste Sommertag wurde am 18. März 2004 mit 25,3 Grad in Pottschach in Niederösterreich gemessen. Der bisher späteste Sommertag des Jahres 2018 war am 15. Oktober mit 25,1 Grad in Bregenz.

Der Oktober 2018 wird mit großer Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich warm: Die erste Oktoberhälfte lag 1,6 Grad über dem Mittel. (red./APA)

–

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.10.2018)