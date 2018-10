Grazer "Becherwerfer" vor Gericht

Es sei die "grottenschlechte" Leistung von Sturm Graz gewesen, die den Steirer dazu brachten, einen Becher auf das Fußballfeld zu werfen. Sturm lag bei dem Heimspiel der Europa-League-Qualifikation gegen AEK-Larnaca im August mit 0:2 zurück. Der Becher traf dabei einen schwedischen Schiedsrichter-Assistenten, der eine Platzwunde erlitt. Der 34-Jährige "Becherwerfer" muss sich heute vor Gericht verantworten.

Der Prozess gegen den Steirer findet am Bezirksgericht Hermagor in Kärnten statt, weil noch eine weitere Straftat des Mannes vorliegt: Er wird beschuldigt, im März diesen Jahres im Kärntner Skigebiet Nassfeld Alpin-Ski gestohlen zu haben. Auch der Becherwurf in Graz wird nun in Kärnten verhandelt.

