Musiklehrer in Oberösterreich soll Schülerinnen begrapscht haben

Die Staatsanwaltschaft Wels ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen gegen einen Lehrer der oberösterreichischen Landesmusikschule, bestätigte dessen Sprecher Christian Hubmer einen Bericht in den "Oberösterreichischen Nachrichten" am Freitag. Es gebe drei mutmaßliche Opfer, die begrapscht worden sein sollen. Der Lehrer wurde unterrichtsfrei gestellt.

Eine der Schülerinnen hatte sich Verwandten anvertraut, die Anfang September Anzeige erstatteten. Der Verdächtige soll drei Mädchen zwischen den Beinen, an den Brüsten und an anderen Körperstellen unsittlich berührt haben, hieß es in den "OÖN" weites.

Der Staatsanwaltschaftssprecher schließt nicht aus, dass es weitere Opfer geben könnte. Die Landesmusikschule hat, nachdem sie über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ihres Kollegen von der Staatsanwaltschaft informiert worden war, den Lehrer bis auf weiteres aus dem Schuldienst abgezogen, teilte die Landesmusikschuldirektion mit.

(APA)