„Deshalb kann ich mich auch nicht aufhängen“

Einer ist immer untrennbar mit Zwentendorf verbunden: Bruno Kreisky. Hätte er nicht einen Rücktritt in Verbindung mit der Volksabstimmung angeboten, vielleicht wäre alles anders, vielleicht wäre sich die zarte Mehrheit für ein Nein von knapp 30.000 Stimmen, für das dann auch die ÖVP lief, nicht ausgegangen. Dabei waren die Pläne für ein AKW in Österreich älter als Kreiskys Amtszeit. 40 Jahre nach dem Nein ist die Anti-Atomkraft-Haltung in Österreich zementiert, Zwentendorf das Symbol dafür.

Bereits 1958 wurde mit der Standortsuche für ein österreichisches Kernkraftwerk begonnen.





wurde mit der Standortsuche für ein österreichisches Kernkraftwerk begonnen. 1969 beschließt die ÖVP-Alleinregierung den Bau in Zwentendorf.





beschließt die ÖVP-Alleinregierung den Bau in Zwentendorf. 1971 wird der Bau unter SPÖ-Kanzler Kreisky in Zwentendorf genehmigt. Während der Bauzeit, 1975, bildet sich auch in Österreich eine Anti-Atomkraft-Bewegung. 1977 positioniert sich die ÖVP, die Atomkraft zuvor befürwortet hat, gegen eine Inbetriebnahme.





wird der Bau unter SPÖ-Kanzler Kreisky in Zwentendorf genehmigt. Während der Bauzeit, 1975, bildet sich auch in Österreich eine Anti-Atomkraft-Bewegung. 1977 positioniert sich die ÖVP, die Atomkraft zuvor befürwortet hat, gegen eine Inbetriebnahme. 1978 ist das AKW fertig. Aber der Widerstand gegen die Inbetriebnahme wächst, die SPÖ beugt sich der Forderung der Atomkraftgegner nach einer Volksabstimmung. SPÖ und Sozialpartner sprechen sich für die Inbetriebnahme aus, Anti-Atomkraft-Gruppen bewerben ein Nein ebenso wie die ÖVP: Auch, weil man die Chance sieht, Kreisky zu schaden oder sogar zu stürzen. Schließlich hat er seinen Rücktritt im Fall eines Neins in Aussicht gestellt. Auch die FPÖ, zuvor für den AKW-Bau, spricht sich nun gänzlich gegen die Nutzung der Kernenergie aus.

5. November 1978. Der Tag der Volksabstimmung: Eine knappe Mehrheit von 50,47 Prozent lehnt die Inbetriebnahme ab. Kreisky bleibt, die Partei bestätigt ihr Vertrauen. „Deshalb kann ich mich auch nicht aufhängen, dann gibt's halt ein Kraftwerk nicht“, so soll Kreisky seinen Rücktritt vom Rücktritt deklariert haben.

Im Dezember 1978 wird das sogenannte Atomsperrgesetz erlassen, das besagt, es dürfe künftig kein AKW ohne Volksabstimmung gebaut werden. 1999 wird es durch das Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich in Verfassungsrang gehoben.

1979 gewinnt Kreisky trotz Zwentendorf die Wahl – er kann die absolute Mehrheit der SPÖ sogar ausbauen.

1980er-Jahre. Nach der Volksabstimmung gab es immer wieder Vorstöße, das Kraftwerk doch in Betrieb zu nehmen, das Volksbegehren „Pro Zwentendorf“ etwa. Zwischen 1983 und 1986 drängen SPÖ und ÖGB auf eine Revision des Atomsperrgesetzes und eine Wiederholung der Abstimmung. Aufgrund der Katastrophe von Tschernobyl 1986 ist mit solchen Ansinnen Schluss. 1987 geht das als Ersatz errichtete Kohlekraftwerk Dürnrohr ans Netz.

Seither beschäftigt man sich in Zwentendorf mit der Frage nach der bestmöglichen Nutzung. Ideen, die Anlage für ein anderweitiges Kraftwerk, Kohle oder Biomasse, zu nutzen, wurden nie verwirklicht. Erst 2009, nach der Komplettübernahme durch die EVN, wurde dort eine Fotovoltaikanlage eröffnet – und doch erstmals Energie auf dem Gelände gewonnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)