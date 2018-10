Zwentendorf: Ein Kraftwerk, das nie mehr spaltet

Es ist ein Störfall, ein Symbol des Scheiterns, ein Milliardengrab, Österreichs größte Investitionsruine. Ein Ort unerfüllter Hoffnung in eine große, strahlende Zukunft, die sich zur Angst vor Katastrophen verkehrte – und er ist wunderschön. Spätestens, wenn man unter dem Kern des Reaktors steht, von unten in Steuerstäbe schaut, in die die Brennstäbe eingesetzt worden wären, an den Ort also, an dem die Kernspaltung stattgefunden hätte, an dem Energie für 1,7 Millionen Haushalte entstanden wäre. Spätestens dort hat man den ersten „Raumschiff Enterprise“-Moment.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)