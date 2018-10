E-Zigarette in Hosentasche explodiert

Ein 21-jähriger Tiroler hatte Glück im Unglück. Vergangene Woche explodierte eine E-Zigarette in seiner Hosentasche, wie die Tiroler Tageszeitung schreibt. Es habe keinerlei Anzeichen gegeben, dass mit der E-Zigarette etwas nicht stimmen könnte, schilderte der Mann der Zeitung. „Sie ist überhaupt nicht heiß geworden oder so etwas. Einfach in die Luft gegangen." Der Mann erlitt Verbrennungen dritten Grades

Das Unglück passierte gerade, als sich der Mann in einer Trafik Zigaretten kaufen wollte. Der anwesende Mitarbeiter reagierte umgehend und verständigte die Einsatzkräfte. Der junge Mann wurde in die Klinik nach Innsbruck gebracht und musste dort operiert werden. „Mein linker Oberschenkel ist komplett verbrannt. Die Jeans haben sich mit der Haut verschmolzen und das musste abgeschabt werden“, sagte er gegenüber der TT. Möglicherweise stehe eine weitere Operation im Raum.

Immer wieder passieren Unfälle mit E-Zigaretten. Vor zwei Jahren etwa wurde ein damals 20-Jähriger schwer verletzt. Das Opfer hatte Schnitt-

und Brandwunden im Gesicht erlitten, sowie mehrere Zähne durch die

Detonation verloren. Zuvor hatte der Mann Ersatzteile für seine E-Zigarette in einem Geschäft in Köln erstanden, darunter einen neuen Akku. Beim Ziehen am neu zusammengestellten Gerät sei dieses sofort explodiert.

(red.)