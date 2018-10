Schüsse bei Flucht: 13-Jähriger als mutmaßlicher Autodieb

Im niederösterreichischen Bezirk St. Pölten-Land hat die Polizei Montagfrüh mehrere Schüsse auf das Fahrzeug eines Flüchtenden abgegeben. Verletzt wurde niemand. Bei dem Flüchtenden handelt es sich um einen 13-Jährigen aus Wien-Donaustadt, wie die Exekutive berichtet.

Der Bursche war bei einer Kontrolle in Böheimkirchen angehalten worden. Dabei ist der 13-Jährige laut Polizei im Fahrzeug sitzen geblieben, habe den Retourgang eingelegt und sei gegen ein Polizeiauto geprallt. Danach fuhr er vorwärts in Richtung zweier Beamten, die sich mit Sprüngen zur Seite retten mussten.

Die Beamten gaben in der Folge mehrere gezielte Schüsse in Richtung der Reifen des Pkw ab. Dabei sei niemand gefährdet worden, hieß es in einer Aussendung. Der Lenker setzte seine Flucht in dem getroffenen Auto auf der Felge bis in die Gemeinde Lanzendorf fort, wo er angehalten und vorläufig festgenommen wurde.

Der Jugendliche dürfte das Fluchtfahrzeug sowie einen weiteren Pkw bereits am 16. Oktober im Bezirk Mödling gestohlen haben.

(Red.)