Leiche in Salzburger Kraftwerk gefunden

In der Nacht auf Donnerstag ist in der Salzach beim Kraftwerk Lehen in der Stadt Salzburg eine weibliche Leiche gefunden worden. Die Identität der Frau konnte noch nicht festgestellt werden. Einen Bericht von ORF Salzburg bestätigte die Polizei

"Im Zuge der Obduktion konnte die Identität nicht festgestellt werden", so Polizei-Sprecher Hans Wolfgruber. Aufgrund einer längeren Liegedauer war die Leiche unkenntlich. Ein Feststellen der Todesursache war dadurch ebenfalls noch nicht möglich. Ersichtliche Beschädigungen am Körpers passierten laut Gutachten aber erst nach dem Tod. Eine DNA-Analyse und ein toxikologisches Gutachten wären mit Anfang nächster Woche zu erwarten.

Ob ein Zusammenhang mit einem seit Anfang Oktober vermissten 15-jährigen Mädchen und einer Suchaktion in der Salzach im Bereich Elsbethen (Flachgau) und Salzburg Süd vergangenen Mittwoch besteht, ist vorerst unklar.

(APA)