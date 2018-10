Obersteirerin erfriert nach Sturz in einen Bach

Eine 56-jährige Obersteirerin ist am Weg zu ihrer Wohnung in Bad Aussee (Bezirk Liezen) in einem Bach gestürzt und dürfte danach erfroren sein, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Als die Suchkräfte sie am Nationalfeiertag fanden, war sie bereits tot. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, hieß es am Samstag in einer Aussendung.

Die Frau war Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr entlang der Salzkammergut Straße (B145) gegangen und musste dann über eine Wiese und einen Bach, um zu ihrer Wohnung zu gelangen. Dabei war sie offenbar gestürzt und konnte nicht mehr weiter. Bei einer Suchaktion am Freitag fanden die Einsatzkräfte die Steirerin gegen 20.30 Uhr im Bach. Für sie gab es keine Rettung mehr.

(APA)