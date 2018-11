Sightseeing im Wienerwald

Wenn man zur Mutter des Wienerwalds will, braucht man keine Bergschuhe und keinen Rucksack mit Proviant. Man spaziert gemütlich über einen gut präparierten Forstweg, der in Steinriegel bei der Windischhütte wegführt, wo man sich noch mit einem der ausgezeichneten und großzügig dimensionierten Apfelstrudel stärken kann, durch ein Waldstück, man muss ein kurzes Gefälle bewältigen und dabei auf die hier recht flotten Mountainbiker achten, geht bei einer Abzweigung links und dann steht man nach etwa 20 Minuten vor der mehr als 300 Jahre alten Eiche.



Die „Mutter des Wienerwalds“ nennt man sie, weil sie so ein alter, massiver Baum ist mit einem Umfang von 4,7 Metern. Es ist beeindruckend, wenn man sich vorstellt, was diese Eiche schon alles überstanden hat: Stürme, Schnee, Muren, Förster, Holzfäller und viele Wiener Spaziergänger. Und was sie erlebt hat: die beiden Märsche von Napoleon auf Wien in den Jahren 1805 und 1809 beispielsweise, zwei Weltkriege, das Ende der Monarchie. Als in Österreich die Republik ausgerufen wurde, war sie schon 200 Jahre alt.

