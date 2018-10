Murenabgang auf Brennerautobahn: Sperre aufgehoben

Die Totalsperre der Südtiroler Brennerautobahn (A22) nach einem Murenabgang ist in der Nacht auf Montag wieder aufgehoben worden. Dies teilte die Verkehrsmeldezentrale Bozen in einer Aussendung mit. Sonntagabend hatte sich Schlamm und Geröll gelöst und war auf die Fahrbahn gerutscht. In ganz Italien gibt es derzeit schwere Unwetter.

Auf der Nordspur der A22 wurden bei Brennerbad etwa fünf Kilometer unterhalb des Brenners mehrere Fahrzeuge erfasst. Ein Lenker wurde dabei leicht verletzt.

Auch die Brennerstaatsstraße (SS 12) musste nach einem Murenabgang südlich von Mauls gesperrt werden. Diese Sperre war bis dato noch intakt.

(APA)