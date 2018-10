Unwetter: Osttiroler Schüler bekommen schulfrei

Der Süden und Westen Österreichs wappnet sich für die erwarteten starken Niederschläge und Unwetter am Montag und Dienstag. In Osttirol bekommen deswegen alle Schüler schulfrei. Dies teilte das Land am Montag in einer Aussendung mit. Somit entfalle der Nachmittagsunterricht am Montag und der gesamte Unterricht am Dienstag. Zudem wurde bereits in den Morgenstunden die Bezirkeinsatzleitung hochgefahren und auch die Blaulichtorganisationen und das Bundesheeren standen in Bereitschaft.

Kärnten erwartet Hochwasser

Kärnten wappnet sich ebenfalls für die erwarteten hohen Wassermassen und Gewitter. Im Bezirk Völkermarkt bleiben sämtliche Pflichtschulen am Dienstag geschlossen. Vor allem entlang der Flüsse Gail, Möll und vor allem der Drau bereitet man sich auf ein Hochwasser vor.

Die Prognosen haben sich etwas gebessert, verkündete ein Krisenstab am Montag für die hochwassergefährdete Gemeinde Lavamünd. Man erwarte "nur" noch knapp 2.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Damit werde es Überflutungen geben, aber nicht so schlimme wie ursprünglich befürchtet.

Sämtliche möglichen Vorsichtsmaßnahmen seien getroffen worden, sagte der zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), von Sandsack-Barrikaden in Lavamünd bis zur Absenkung der Draustauseen. Auch mit Stromausfällen wird gerechnet. Die Niederschläge würden sich auf das Gailtal und das Obere Drautal konzentrieren, im Rest des Landes seien keine großen Wassermengen zu erwarten. Mit einer Entspannung ist am Dienstag zu rechnen. Da sollen die Niederschläge nachlassen, zudem dürfte die Schneefallgrenze deutlich sinken.

Föhnsturm macht Sorgen

Fast noch mehr Sorgen als das Wasser bereitete den Verantwortlichen der angekündigte Föhnsturm. So rief der Bezirkshauptmann von Klagenfurt-Land, Johannes Leitner, die Bevölkerung im Rosental dringend auf, von Montagabend an bis mindestens Mitternacht die Häuser nicht zu verlassen und Autofahrten gänzlich zu unterlassen.

Bereits am Sonntag fegte ein Sturm mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde über Kärnten hinweg – besonders betroffen war der Raum Ferlach. Straßen mussten gesperrt werden, mehrere Häuser wurden stark beschädigt. Die Regenmengen waren am Wochenende bereits beträchtlich. Spitzenreiter war der Kärntner Ort Kötschach-Mauthen. Dort regnete es bis Sonntagvormittag mit rund 190 Millimetern in nur 24 Stunden so viel wie in einem durchschnittlichen gesamten Oktober.

Brenner-Sperre in Tirol

Auch in Tirol gingen große Mengen Wasser nieder. 129 Millimeter waren es in Sillian, 128,8 Millimeter in Lienz und 127,1 Millimeter in St. Jakob im Defereggen. Am Brenner, wo am Sonntagabend auf Südtiroler Seite eine Mure auf die Brennerautobahn (A22) abgegangen war, woraufhin die Straße vorübergehend gesperrt werden musste, registrierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bis Montagvormittag 127 Millimeter Niederschlag innerhalb von 48 Stunden.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gab außerdem eine Sturmwarnung für Tirol aus. Es sei mit Böen von bis zu 130 km/h zu rechnen. Eine rote Warnstufe wurde für inneralpine Talorte Nordtirols und den gesamten Osttiroler Raum ausgegeben. Eine orange Windwarnung gelte für klassische Föhnorte sowie für die Föhnschneisen Nordtirols, besonders im Wipptal und im Oberinntal.

Der Landesforstdienst warnte deshalb vor dem Betreten von Wäldern und riet auch vor dem Befahren von Wäldern ab. Es bestehe Gefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume. Die stärksten Böen werden zwischen Montagabend, 18.00 Uhr, und Dienstagnacht, 2.00 Uhr, erwartet. Alle nötigen Maßnahmen zur Reduktion der Sturmschäden und ihrer Auswirkungen seien vorbereitet, hieß es.

Salzburg erwartet Sturmböen

Auch in Salzburg wird ein Sturm erwartet. In der Nacht auf Dienstag soll ein orkanartiger Föhnsturm Salzburg erreichen, mit Windböen von bis zu 130 km/h möglich. Der Höhepunkt des Sturms wird zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr erwartet. Betroffen dürften vor allem die Gebirgstäler im Süden des Bundeslandes zwischen Krimml (Pinzgau) und Hüttschlag (Pongau) sein.

Der Katastrophenschutz empfahl Bewohnern in den betroffenen Gebieten heute, etwa lose Gegenstände wegzuräumen oder zu befestigen, Fahrzeuge nach Möglichkeit in die Garagen zu stellen und sich nicht im Freien aufzuhalten - auch nicht für Reparaturen oder die Beseitigung von Sturmschäden. Für die Abendstunden werden vor allem im Lungau und im Oberpinzgau heftige Regenfälle und damit Pegelstände über der Warngrenze erwartet. Aus derzeitiger Sicht sei aber mit keiner akuten Gefährdung zu rechnen. Sicherheitshalber wurden im Staubereich der Salzachkraftwerke im Pongau der Wasserpegel abgesenkt. Wie viel Wasser die Salzburger Flüsse in den kommenden Stunden ableiten müssen, hängt auch davon ab, wie weit es herunterschneit. Die Schneefallgrenze bleibt aber großräumig über 2.000 Meter.

