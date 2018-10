Unwetter: Rekordhochwasser und Föhnsturm

Wien. Ein Italien-Tief bringt Starkregen, aber auch Sturmwarnungen und viel zu warme Temperaturen mit sich. Eine Entspannung ist nicht so schnell in Sicht. Ein paar Fragen und Antworten zum Wetter.

1 Woher kommt das Tief, und welche Regionen sind besonders betroffen?

Für das derzeitige Unwetter ist ein Italien-Tief mit einer für Meteorologen ungewöhnlichen Zugbahn verantwortlich. Es zieht dabei direkt über die Alpen nach Deutschland und bringt nicht nur starke Regenmengen mit sich, sondern auch warme Temperaturen und Sturmwarnungen. Laut dem Meteorologen Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) befindet sich das Zentrum des Tiefdruckgebiets über Monaco und zieht gegen den Uhrzeigersinn weiter. „Es transportiert viel feuchte Luft vom Mittelmeerraum in Richtung Norden.“ Hinzu komme eine Kaltfront (im Vergleich zu den warmen Temperaturen), die die Gewitterwahrscheinlichkeit erhöhe.

2 Wo gab es am meisten Niederschlag, und wann lässt er nach?

Vor allem in Kärnten und Salzburg wurde besonders viel Niederschlag verzeichnet. So hat es etwa in Kötschach-Mauthen innerhalb von zwei Tagen mehr als doppelt so viel geregnet, wie es dort in einem durchschnittlichen gesamten Oktober regnet. Am Dienstagnachmittag soll der Regen nachlassen, die Hochwassersituation ist damit aber noch nicht vorbei. Problematisch ist die aufgrund der warmen Temperaturen hohe Schneefallgrenze. Wäre es kälter, würde es stattdessen schneien.

3 Gleichzeitig gibt es Sturmwarnungen bis zu 130 km/h. Wo genau?

Im Süden Salzburgs und in Tirol wurden Böen mit bis zu 130 km/h erwartet, vorwiegend in der Nacht auf Dienstag. In Salzburg sind vor allem die Gebirgstäler im Süden betroffen, zwischen Krimml (Pinzgau) und Hüttschlag (Pongau). In Tirol gilt für die inneralpinen Talorte im Norden des Bundeslandes die rote Warnstufe, ebenso wie im gesamten Osttiroler Raum. In den Dienstagmorgenstunden soll der Sturm etwas nachlassen.

4 Wie reagieren die einzelnen Regionen auf das Unwetter?

Alle Schüler in Osttirol hatten schon Montagnachmittag schulfrei. Auch am Dienstag bleiben in Osttirol die Schulen geschlossen. In Kärnten sind im Bezirk Spittal/Drau am Dienstag und Mittwoch die Pflichtschulen geschlossen. Auch im Bezirk Völkermarkt und in Ferlach ist am Dienstag schulfrei. Der Katastrophenschutz warnt auch Erwachsene davor, sich im Freien aufzuhalten. In Tirol wurden 200 Soldaten für einen eventuellen Assistenzeinsatz bereitgestellt.

Die Drautal-Bundesstraße (B100) im Bezirk Spittal/Drau wurde von der Möllbrücke bis zur Osttiroler Grenze gesperrt, auch der Zugverkehr zwischen Spittal und Lienz wurde am Montag ab 17 Uhr eingestellt. Die Südtiroler Brennerautobahn (A22) war wegen eines Murenabgangs am Sonntagabend und auch am Montagvormittag vorübergehend gesperrt.

5 Wie ist das Unwetter einzustufen? Und wie geht es weiter?

Während der Regen im Lauf des Dienstags nachlassen soll, halten Föhnsturm (auch im Osten) und die zu warmen Temperaturen die ganze Woche an. Wie das Hochwasser einzustufen ist, lässt sich erst in ein paar Tagen sagen. Meteorologen gehen von zehn- bis 30-jährlichen Ereignissen aus. (ks)

