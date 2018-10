Aufruf an Osttiroler Bevölkerung zu Hause zu bleiben

Aufgrund der heftigen Regenfälle und der starken Windböen hat die Lienzer Bezirkshauptfrau, Olga Reisner, am Montagabend die Bevölkerung in Osttirol dazu aufgerufen zu Hause zu bleiben."Bitte bleiben Sie ab sofort zuhause und lassen sie ihr Auto stehen", so Reisner in einer Aussendung. Mehrere Straßen mussten am Montagabend bereits gesperrt werden.

Zudem ersuchte die Bezirkshauptfrau, keine Uferwege und Brücken mehr zu benutzen. Wenn Stromleitungen am Boden liegen, sollten mindestens 20 Meter Abstand gehalten und umgehend die Polizei informiert werden. Am Montagabend waren 22 Feuerwehren bei insgesamt 27 Ereignissen im Einsatz.

Aufgrund mehrerer Straßensperren war der Bezirk vorerst nur über die Großglocknerstraße erreichbar. Die Felbertauernstraße (B108) musste aufgrund einer Vermurung zwischen der Feglitzgalerie und Seblas gesperrt werden. Auch die Drautalstraße (B100) war im Bereich "Thaler Gerade" nicht befahrbar. Zudem wurden mehrere Landesstraßen und diverse Gemeindestraßen gesperrt.

(APA)