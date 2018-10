Unwetter: Zehntausende ohne Strom, Festung in Salzburg verliert Teile des Dachs

Starker Regen und ein heftiger Föhnsturm haben in vielen Teilen Österreichs zu einer Ausnahmesituation geführt, die weiterhin anhält. Unzählige Straßen waren gesperrt, zehntausende Haushalte ohne Strom, Flüsse - allen voran die Drau und die Mur - sind über die Ufer getreten. Besonders betroffen sind Kärnten und Osttirol, aber auch in Salzburg und in der Steiermark sind die Sturmschäden beträchtlich. In der Stadt Salzburg deckte der Sturm ein Teil der Festung ab. Nachdem der Bezirk Lienz nach Sturm und Starkregen am Straßenweg vorerst nicht erreichbar gewesen ist, konnte die Verbindung über den Iselsberg am Dienstagvormittag wieder hergestellt werden.

Kärnten: Hochwasserkatastrophe blieb noch aus

Die Hochwassersituation in Kärnten hat sich in der Nacht zugespitzt, aber die große Hochwasserkatastrophe ist vorerst ausgeblieben. Zwar war die Situation in Möllbrücke in den frühen Morgenstunden nach wie vor sehr angespannt, Lavamünd blieb von der ganz großen Flut aber verschont. Unzählige Straßen im ganzen Land waren wegen des Wassers oder umgestürzter Bäume allerdings gesperrt und 10.000 Haushalte ohne Strom - vor allem, weil angesichts des steigenden Wassers Strom abgeschaltet werden musste, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Man arbeite intensiv daran, die Versorgung wiederherzustellen, hieß es. Allerdings würden Monteure aufgrund der Straßensperren teils gar nicht zu den Stellen vordringen können, wo die Leitungen beschädigt waren.

Der Loiblpass war für die Nachtstunden wegen des Föhnsturms vorsorglich gesperrt worden, im Lauf der Nacht musste der Wurzenpass wegen Vermurungen gesperrt werden. Gesperrt war auch der Plöckenpass, der Seeberg- und der Paulitschsattel waren ebenfalls blockiert. Die Mölltalbundesstraße war in mehreren Abschnitten gesperrt, dazu kamen Dutzende Landes- und Gemeindestraßen in fast allen Bezirken Kärntens. Zur Gänze verschont blieben eigentlich nur die Bezirke St. Veit/Glan und Feldkirchen.

In Velden rückte eine Polizeistreife wegen eines umgestürzten Baums auf der Köttmannsdorfer Landesstraße aus, dabei wurde das Polizeiauto von einem weiteren umstürzenden Baum getroffen und schwer beschädigt. Eine 25 Jahre alte Polizistin musste verletzt im LKH Villach behandelt werden, ihr 58-jähriger Kollege erlitt leichte Verletzungen.

Lavamünd vorerst verschont

In Rattendorf im Gailtal gab es in der Nacht Großalarm, weil ein Damm gebrochen war, 15 Häuser mussten evakuiert werden. Das Lesachtal war auch in der Früh wegen Vermurungen noch von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bevölkerung des eigentlich als am gefährdetsten eingestuften Lavamünd blieben vorerst verschont. Laut Verbund-Sprecher Robert Zechner gelinge es vorerst, die Hochwasserwelle über den Völkermarkter Stausee abzupuffern. Derzeit lasse man rund 1.550 Kubikmeter Wasser pro Sekunde nach Lavamünd durch, ob die Kapazitäten des Stausees für die Wassermassen reichen würden, sei aber noch nicht ganz sicher.

Der Sturm war auch Auslöser für mehrere Zivilschutzalarme im Bezirk Spittal. Zuerst wurde der Alarm im oberen Drautal und im oberen Mölltal ausgelöst, gut eine Stunde später war es in Flattach und Obervellach soweit. Auch im Bezirk Klagenfurt-Land waren die Feuerwehren am Abend im Großeinsatz, Sturmschäden wurden aus dem Gemeinden Krumpendorf, Pörtschach, Techelsberg und Schiefling gemeldet.

Regen lässt nach, Föhnsturm bleibt

In Osttirol war der Bezirk Lienz Dienstagfrüh nach Sturm und Starkregen vorerst am Straßenweg nicht erreichbar. Die Verbindung konnte am Dienstagvormittag über den Iselsberg wiederhergestellt werden. Auch in zahlreichen kleineren Orten stellte sich die Situation ähnlich dar. In Arnbach im Gemeindegebiet von Sillian habe der Pegel der Drau in der Nacht die hundertjährliche Hochwassermarke überschritten. Bis dato gab es keine Informationen über Verletzte oder Vermisste.

Am Dienstagmorgen hat der Regen allerdings nachgelassen, die Lage entspannte sich zunehmend. Die Pegelstände der Bäche und Flüsse sanken deutlich und auch Regen und Wind ließen nach. Wichtige Straßenverbindungen konnten am Vormittag wieder geöffnet werden. Der Stromausfall in mehreren Gemeinden dauerte jedoch noch an.

In Kärnten wird sich die Hochwassersituation aber nur lansam entspannen, dort wird der Regen laut Prognosen erst zum Abend hin komplett aufhören. Auch der Föhnsturm bleibt noch einige Stunden erhalten.

Unwetter: Sturmschäden, Straßensperren und Hochwasserschutz

Viele Bahnstrecken unbefahrbar

Das Hochwasser und die Orkanböen haben auch im ÖBB-Streckennetz ihre Spuren hinterlassen. Voraussichtlich den ganzen Dienstag bleiben die Bahnstrecken zwischen Spittal Millstättersee und Lienz, Lienz und San Candido sowie Faak am See und Ledenitzen gesperrt. Auf der Karawankenbahnstrecke sind schwere Sturmschäden zu beseitigen, bis der reguläre Bahnverkehr wieder aufgenommen werden kann. Auf der Südstrecke war auch die Semmeringbahn wegen Sturmschäden gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde zwischen Bruck a.d.Mur und Wiener Neustadt bzw. Mürzzuschlag und Gloggnitz eingerichtet. Die Sperre sollte voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern.

Am Montag gegen 19.00 Uhr musste auch der Verkehr der Postbusse in Osttirol weitgehend eingestellt werden. Sämtliche Schienenersatzverkehre in Osttirol konnten wegen Straßensperren nicht mehr verkehren. Die Busse im Schienenersatzverkehr in Kärnten verkehren sobald die Drautalbundesstraße wieder passierbar ist. Der Bahnverkehr zwischen Lienz und San Candido/Innichen (Südtirol) wurde wegen einem Murenabgeng zwischen Thal und Abfaltersbach eingestellt; ein Schienenersatzverkehr war nicht möglich.

Sturm deckte Festung in Salzburg ab

Starker Regen und ein heftiger Föhnsturm haben in der Nacht auf Dienstag im Bundesland Salzburg für mehr als 200 Feuerwehreinsätze gesorgt. Bäume stürzten um, Häuser wurden abgedeckt, vereinzelt traten Flüsse über die Ufer. Wie das Landesfeuerwehrkommando am Vormittag mitteilte, standen 43 Feuerwehren mit mehr als 950 Mann im Einsatz. Meldungen über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Der schwere Föhnsturm hat am Dienstagmorgen die Stadt Salzburg erreicht und dort große Schäden angerichtet. Auf der Festung Hohensalzburg wurden ein nicht unerheblicher Teil des Daches abgedeckt. Das Areal wurde vorerst großzügig abgesperrt. Im ganzen Stadtgebiet stürzten Bäume und Kamine um oder drohten umzustürzen, Blechdächer wurden abgetragen. Auch der Chiemseehof, der Sitz der Salzburger Landesregierung, war betroffen. Wie hoch die Schäden tatsächlich sind, lasse sich noch nicht abschätzen.

Tausende ohne Strom

Im Süden des Landes hatte es am Montagabend stark zu regnen begonnen. In der Gemeinde Muhr (Lungau) wurde kurz nach 21.00 Uhr Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Mur war über die Ufer getreten und hatte das Ortszentrum überschwemmt. Mit Megafonen forderte die Feuerwehr die Bewohner auf, in ihren Häusern zu bleiben, die Keller zu meiden und sich in die oberen Stockwerke zu begeben. Die Gemeinde war am Dienstagmorgen noch von der Außenwelt abgeschlossen. Weil umgestürzte Bäume Stromleitungen kappten oder beschädigten, waren im Bundesland laut Salzburg AG zu Spitzenzeiten mehr als 3.200 Haushalte zeitweise ohne Strom.

Auch in der Steiermark waren in der Früh rund 6.000 Haushalte ohne Elektrizität. Zahlreiche Bäume waren auf Stromleitungen gefallen. Besonders betroffen waren das obere Mürztal, der Norden des Bezirkes Weiz, der Raum Bruck/Mur und Pernegg sowie der Raum Knittelfeld und Soboth, erklärte Energie Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris.

Auch in Niederösterreichs waren vorübergehend bis zu 3.000 Haushalte ohne Strom. In der Nacht auf Dienstag lag der Schwerpunkt im südlichen Niederösterreich, etwa im Raum Neunkirchen, Lilienfeld, Neulengbach und Bruck an der Leitha. Auch in Horn (Waldviertel) kam es zu einem Stromausfall. Auch zu einigen Straßensperren kam es. Wegen umgestürzter Bäume nicht befahrbar waren am Dienstagvormittag die B21 zwischen der Straßenkreuzung Kalte Kuchl und dem Ochssattel in beiden Richtungen sowie u.a. die L102 und die L5213 im Raum Türnitz (Bezirk Lilienfeld).

Seengebiet in Oberösterreich betroffen

In Oberösterreich ist von dem Sturm vor allem das Seengebiet im Süden betroffen gewesen. Insgesamt waren 139 Feuerwehren mit rund 2.100 Personen im Einsatz, hauptsächlich mussten umgestürzte Bäume von Straßen und Häusern geräumt sowie Gebäude geschützt werden. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Am heftigsten wütete der orkanartige Sturm in den Bezirken Vöcklabruck, Gmunden und Kirchdorf an der Krems. Zahlreiche Bäume wurden auf Straßen geschleudert, in Gosau blockierte ein etwa zwei Tonnen schwerer Felsbrocken eine Fahrspur der Pass Gschütt Straße (B166), die Atterseestraße (B151) war zwischen Nußdorf und Unterach gesperrt. Auch die Oberwanger Straße und die Seewalchener Straße waren während Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt. Eine starke Sturmbö erfasste das Dach der Mehrzweckhalle in St. Georgen, riss große Teile der Glasverkleidung aus der Dachkonstruktion und schleuderte sie auf den nahen Parkplatz.

(APA)