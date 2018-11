Überfall auf 80-Jährige: Pfleger festgenommen

Ein Raubüberfall auf eine 80-jährige Oststeirerin von Mitte Mai ist geklärt, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte. Ein 29-jähriger Mann aus Rumänien wurde als dringend Tatverdächtiger festgenommen. Er hatte als Pfleger bei der Frau gearbeitet. Zur Tat geständig zeigte er sich nicht. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Der Rumäne wurde nach umfangreichen Ermittlungen am 31. Oktober in Oberösterreich geschnappt. Man war auf den Mann gekommen, da er als Pfleger bei der Frau tätig gewesen war und relativ schnell klar wurde, dass der oder die Täter genaue Ortskenntnisse gehabt haben dürften.

Der Verdächtige soll in der Nacht auf den 11. Mai über einen Balkon und dann durch Aufschneiden einer Fensterverglasung im ersten Stock ins Wohnhaus gelangt sein. Das Opfer hatte zu diesem Zeitpunkt im Erdgeschoß geschlafen und war von den Geräuschen wach geworden. Der Eindringling hatte sie dann niedergedrückt. Da die Frau Tabletten zum Einschlafen nimmt, konnte sie sich am nächsten Tag an nichts Genaues erinnern. Die Angehörigen bemerkten erst später das beschädigte Fenster und das Fehlen des Goldschmuckes, der im Schlafzimmer versteckt gewesen war.

