Baumarktkette Bauhaus gibt von Unwetter Betroffenen Rabatt

Die Baumarktkette Bauhaus mit mitgeteilt, schnell und unbürokratisch bei der Beseitigung von Unwetterschäden zu helfen. Das Unternehmen bietet allen Betroffenen ab sofort einen Sofortrabatt von 20 Prozent auf das gesamte Sortiment (ausgenommen Brennstoffe).

Benötigt wird eine Bestätigung des Schadens, die in den Gemeindeverwaltungen erhältlich ist. Die Unwetter-Soforthilfe ist in allen Bauhaus- Fachzentren in Österreich gültig. Bauhaus gibt diesen Rabatt ab sofort bis 31.12.2018.

Das Unternehmen will diese Unwetter-Soforthilfe nicht als Werbe-, Verkaufs- oder versteckte Rabattaktion bewertet sehen und wird auch weiterhin seiner Tiefpreisphilosophie treu bleiben.

Das Unternehmen bittet um Verständnis, dass diese Unterstützung nur von Unwetter Betroffenen eingefordert werden kann und behält sich das Recht vor Schadensmeldungen zu prüfen.

(red.)