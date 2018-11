Niederösterreich: Hooligans attackierten gegnerische Fans auf Bahnhof

Am Bahnhof in Ennsdorf kam es Freitagnacht zu Ausschreitungen: Anhänger von Blau Weiß Linz holten Steyr-Fans in Ennsdorf aus dem Zug, Augenzeugen berichten von mehreren Verletzten.