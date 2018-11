Im Internet: Naturgucker

Das „Netzwerk für alle Tier-, Pflanzen- und Pilzbeobachtungen weltweit“ ist eine in Kooperation mit dem Naturschutzbund Deutschland agierende gemeinnützige Genossenschaft und ein soziales Netzwerk für Naturbeobachter. Auch der Zug der Kraniche wurde von aufmerksamen Menschen beobachtet und in das Netzwerk eingespeist, sodass die Reise der Vögel via Internet verfolgt werden kann. Eine Detailsuche erleichtert das Auffinden der gewünschten Informationen, und mit ein wenig Hingabe und Übung können eigene Betrachtungen ins Netz eingespeist werden. Die Adresse der Seite: www.naturgucker.de.

