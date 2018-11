Transporter mit Sportkarts aus Garage in Wiener Neustadt gestohlen

In Wiener Neustadt haben Unbekannte am Sonntag einen Transporter mit Sportkarts aus einer Garage gestohlen. Auf der zu einer Werkstätte umgebauten Ladefläche befanden sich zwei zerlegte Rennkarts sowie Spezialwerkzeug. Der Schaden liege im hohen fünfstelligen Eurobereich, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Hinweise wurden erbeten.

Der weiß lackierte Mercedes Sprinter sei durch das Design mit den Aufschriften "sp racing" sehr auffällig, hieß es in einer Aussendung. Der Diebstahl wurde am Sonntag gegen 11.00 Uhr im Zentrum von Wiener Neustadt verübt. Sachdienliche Hinweise sind an das Stadtpolizeikommando, Polizeiinspektion Burgplatz (Tel. 059133-37-3333), zu richten.

Das Innenleben des Transporters und eines der Karts – (c) LPD Niederösterreich / Montage 'Die Presse'

(APA)