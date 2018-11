Deutsch in der Pause: Faßmann winkt ab

Wien. Soll Deutsch künftig verpflichtend in den Schulen gesprochen werden müssen – und zwar generell, also auch in den Pausen? Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat erklärt, ihm liege ein Rechtsgutachten vor, wonach dieser Plan mit verfassungsmäßig garantierten Grundrechten nicht in Einklang zu bringen sei.

Die FPÖ versucht seit 2010 im oberösterreichischen Landtag, die verpflichtende Verwendung der deutschen Sprache durchzusetzen. Seit dem Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP unterstützt auch diese das Anliegen. Doch auch der oberösterreichische Landeshauptmann, Thomas Stelzer (ÖVP), lenkte am Donnerstag ein. Er befürworte den Vorstoß, akzeptiere aber die rechtlichen Bedenken: „Das tut mir zwar leid, aber ich muss es akzeptieren.“ Stelzer sieht allerdings die Möglichkeit, die deutsche Sprache auf freiwilliger Basis in den Hausordnungen der Schulen zu verankern.

Der stellvertretende Landeshauptmann, Manfred Haimbuchner (FPÖ), warf dem Minister im ORF-Radio vor, bei diesem spiele offenbar Ideologie eine größere Rolle als die verfassungsrechtliche Zulässigkeit. Faßmann wies das zurück: Er sei jemand, der versuche, die Ideologie aus der Bildungspolitik zu drängen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.11.2018)