Der Glaubenskrieg ums SCHNITZEL

Die Legende, dass das Wiener Schnitzel 1857 von Feldmarschall Radetzky von Italien nach Wien importiert wurde (in Anlehnung an das Costoletta milanese), ist längst widerlegt. Die Panier wurde einst in Byzanz erfunden und kam über die Mauren, Spanier und später Italiener zu uns. Die Bezeichnung „Wiener Schnitzel“ taucht erstmals 1831 auf.