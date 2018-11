Drei Alpinistinnen aus Loser-Südwand gerettet

Drei Kletterinnen sind am Samstagnachmittag aus ihrer Notlage in der Loser-Südwand (Bezirk Liezen) gerettet worden. Beim Abstieg verhängte sich ihr Seil im Fels und sie konnten sich nicht weiter abseilen. Die beiden Kärntnerinnen und ihre Begleiterin aus dem Murtal wurden per Seil vom Rettungshubschrauber Christophorus aus der Wand geholt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Die zwei Kärntnerinnen aus dem Bezirk Villach-Land (26 und 31 Jahre) und eine 32-Jährige Steirerin wollten sich am späteren Samstagnachmittag nach dem Aufstieg wieder abseilen. Nachdem das verhängte Seil den Abstieg unmöglich machte, verständigten sie den Notruf. Laut Polizei konnten sie unverletzt, aber bereits leicht unterkühlt gerettet werden.

(APA)