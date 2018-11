Unbekannter setzte Hündin im Wald aus

Ein Unbekannter hat am Samstag eine etwa vier Jahre alten Staffordshire-Terrier-Hündin einfach in einem Waldstück in Ternberg im Bezirk Steyr-Land ausgesetzt, berichtete die Polizei in Oberösterreich.

Demnach kettete der Täter das Tier an einen Baum und überließ es ohne Futter und Wasser seinem Schicksal. Eine in der Nähe wohnende Landwirtin hörte das nicht enden wollende Bellen des Vierbeiners, schaute nach und entdeckte die Hündin. Die Tierrettung brachte sie in das Tierheim Steyr. Die Polizei unternahm einen Chipausleseversuch. Dieser brachte aber vorerst keine Hinweise auf den Hundebesitzer.

(APA)