Falsche 100-Euro-Scheine auf Martinimärkten in Oberösterreich

Betrüger sollen auf Martinimärkten in Oberösterreich mit falschen 100-Euro-Scheinen bezahlt und echtes Wechselgeld erbeutet haben. Ein Verdächtiger wurde laut Bericht der "Kronenzeitung" am Wochenende in Laakirchen festgenommen. Beim Markt eine Woche zuvor in Steinerkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) sollen auch bereits Blüten in Umlauf gebracht worden sein.

Die Veranstalter aus Steinerkirchen hatten nach den Vorfällen bei ihrem Markt die Kollegen der kommenden großen Veranstaltungen in Laakirchen und Gleink gewarnt, hieß es. So sei man einem Betrüger auf die Schliche gekommen.

Für die Weihnachtsmärkte in Oberösterreich hatte die Polizei schon angekündigt, in Sachen Sicherheit stärker auf Taschendiebe und Trickbetrüger zu fokussieren, die die Unbekümmertheit der Leute auf Weihnachtsmärkten häufig ausnutzen.

(APA)