Kärntner nach Schlägerei in Gasthaus gestorben

Ein 57 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Magdalensberg in Kärnten ist nach einer Schlägerei am Wochenende in einem Lokal am Montag im Klinikum Klagenfurt gestorben. Der Mann war nach einem Faustschlag zu Boden gestürzt und mit dem Kopf aufgeprallt. Dabei erlitt er schwerste Kopfverletzungen, denen er am Montag erlag.

Der 57-Jährige hatte den Abend gemeinsam mit einem 52-Jährigen in dem Lokal in Magdalensberg verbracht. Dabei wurde reichlich Alkohol getrunken. Als die Kellnerin nach 1 Uhr früh das Lokal schließen wollte, gerieten die beiden Männer in Streit. Der 52-Jährige versetzte dem Älteren einen Schlag ins Gesicht, der 57-Jährige blieb bewusstlos am Boden liegen.

Die Kellnerin verständigte die Rettung, die den Mann ins Krankenhaus in die Intensivstation brachten. Der Angreifer hatte unterdessen das Lokal bereits verlassen. Die Polizei fuhr daraufhin zu seiner Wohnung und fand ihn dort vor. Die Beamten wollten einen Alkotest durchführen, den der 52-Jährige jedoch verweigerte. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung.

(APA)