Wiener schlägt 25-Jährigen in Innsbruck bewusstlos

Ein Wiener (29) hat am Montag einen 25-Jährigen am Südtiroler Platz in Innsbruck bewusstlos geschlagen. Nach Angaben der Polizei soll der Somalier den 29-Jährigen zuvor attackiert haben. Der Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Zu der Auseinandersetzung war es gegen 20.30 Uhr gekommen. Der 25-Jährige schlug mit dem Kopf am Asphalt auf und blieb regungslos liegen. Der 29-Jährige soll daraufhin bis zur Übernahme durch die Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet haben.

