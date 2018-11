Exhibitionist belästigt 60-Jährige in Wels

Ein Exhibitionist hat am Montagnachmittag eine 60-Jährige in Wels sexuell belästigt. Er trat um 16.30 Uhr in der Wallerer Straße plötzlich hinter einem geparkten Auto hervor, hatte seine Hose teilweise nach unten gezogen und masturbierte. Eine Fahndung brachte vorerst keinen Erfolg, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag.

Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, dunkler Hauttyp und schlank mit athletischer Figur beschrieben. Sein Aussehen war gepflegt. Er trug einen Schnauzbart und war mit Sweater und Jogginghose dunkel gekleidet. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

(APA)