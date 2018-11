Schulfrei in Wien und Niederösterreich: Welchem Patron ist das zu verdanken? Am Donnerstag ist in Wien und Niederösterreich schulfrei. Welchem Patron ist das zu verdanken? Der Heilige Leopold hat einst Klosterneuburg gegründet. Warum genau an dieser Stelle? Aus welchem Adelsgeschlecht stammt der Heilige? Welches Bundesland hat Leopold noch als Landespatron? Und welcher ist der zweite Landespatron von Oberösterreich? Wie viele Bundesländer hat der Heilige Josef als Landespatron über? Und welche Bundesländer hat der Heilige Josef als Landespatron über? Wer ist neben Josef der zweite Patron Tirols? Welcher Patron schützt Salzburg? Wien hat neben Leopold noch einen Stadtpatron. Wen? Gibt es denn auch Frauen, die österreichische Bundesländer schützen? Und zum Abschluss nochmal zurück zu Leopold. Was ist die bekannteste Attraktion am Leopolditag in Klosterneuburg?