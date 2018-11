Drohne stört Bundesheer-Hubschrauber bei Tulln

Nahe Tulln ist am Donnerstag eine Drohne einem Hubschrauber des Bundesheeres bis auf etwa 100 Meter nahe gekommen. Der Pilot musste den Landeanflug abbrechen und aus einer anderen Richtung erneut einleiten, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Nach einer Anzeige laufen nun die Ermittlungen.

Zu dem Vorfall war es am frühen Nachmittag des niederösterreichischen Landesfeiertages gekommen. Der Hubschrauber hatte sich laut Polizei über dem Gemeindegebiet von Frauenhofen (Bezirk Tulln) im Landeanflug auf den Militärflugplatz in Langenlebarn (Bezirk Tulln) befunden, als der Pilot die Drohne wahrnahm. Er erstattete in der Folge die Anzeige. Hinweise zur Ausforschung des Drohnenpiloten werden an die Polizeiinspektion Tulln (Tel.: 059133-3280) erbeten.

(APA)