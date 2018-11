Raucherinnen vor Klagenfurter Wohnblock mit Flüssigkeit verätzt

Über eine Gewalttat, die sich schon vor einigen Wochen ereignete, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Samstag. Drei Frauen sind beim Rauchen vor einem Wohnblock in Klagenfurt von einem Unbekannten mit einer Flüssigkeit übergossen worden.

Im Krankenhaus wurden bei den Opfern Verätzungen ersten Grades festgestellt und behandelt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 25. Oktober, wurde aber damals nicht angezeigt. Erst durch die Verletzungsanzeige gelangte der Fall zur Polizei.

Wie der ORF Kärnten berichtet, machten die drei Frauen im Alter von 24,26 und 41 Jahre gegen Mittag eine Zigarettenpause. Ein Bewohner des Mehrparteienhauses dürfte sich vom Rauch gestört gefühlt haben. Er schüttete vom Balkon aus eine Flüssigkeit auf die Frauen. Um welche Flüssigkeit es sich dabei handelt, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

(APA)